انطلاق أعمال قمة كوموشن العالمية 2025 في الرياض لمناقشة مستقبل التنقل الحضري

انطلقت في العاصمة الرياض اليوم، أعمال قمة كوموشن العالمية CoMotion Global 2025، باستضافة من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وهي القمة التي تُعد من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة في مستقبل التنقل الحضري والمدن الذكية؛ وذلك بمشاركة عدد من صناع القرار وقادة القطاعَين العام والخاص، والخبراء والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.