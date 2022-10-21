شاهد من مهرجان مزاد الإبل بتربة.. صور بانورامية لحفل مخيّم "الدعوج"

ويشهد موقع المزاد العديد من مخيمات الضيافة التي بذل القائمون عليها جهودًا جبارة لتكون مهيأة لاستقبال ضيوف وزوار المهرجان؛ حيث تستمر فعاليات مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية حتى 25 أكتوبر الجاري، وتشمل الحراج، والأسر المنتجة، وقرية الأطفال، والمسرح، ومقار الإدارات الحكومية، ومحلات تأجير الخيام، وغيرها الكثير من البرامج والفعاليات.