شاهد من مهرجان مزاد الإبل بتربة.. صور بانورامية لحفل مخيّم "الدعوج"

رصدت عدسة الكاميرا صورًا بانورامية لحفل مخيّم "الدعوج" الذي أقيم مساء أمس الخميس، وهو أحد مخيمات الضيافة العامة المقامة على هامش مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لمزاد الإبل في تربة حائل.
وبيّنت الصور التي التقطها المصوّر "حاتم الشلاقي" الاستعدادات الأولية التي سبقت الحفل بساعات قليلة؛ فيما أوضحت إحدى الصور جانبًا من الحضور الغفير الذي شرّف الحفل.
وتم تداول الصور على نطاق واسع خلال الساعات الماضية؛ إذ شهد حفل المخيم حضورًا كبيرًا من الشيوخ والأعيان والشعراء، وابتدأ الحفل بالقصائد الشعرية لعدد من الشعراء، مرورًا بالعرضة النجدية التي أضفت حماسًا منقطع النظير، وانتهاءً بالشيلات الإنشادية الحماسية.
ويشهد موقع المزاد العديد من مخيمات الضيافة التي بذل القائمون عليها جهودًا جبارة لتكون مهيأة لاستقبال ضيوف وزوار المهرجان؛ حيث تستمر فعاليات مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية حتى 25 أكتوبر الجاري، وتشمل الحراج، والأسر المنتجة، وقرية الأطفال، والمسرح، ومقار الإدارات الحكومية، ومحلات تأجير الخيام، وغيرها الكثير من البرامج والفعاليات.