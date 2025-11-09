تجمع المدينة الصحي يُعزز شمولية خدماته باعتماد مستشفى الملك فهد صديقًا للتوحد

ويُعد هذا الإنجاز جزءًا من مبادرة “المدينة صديقة للتوحد” التي أطلقتها جمعية “تمكن” برعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة – الرئيس الفخري للجمعية – بهدف أن تكون المدينة المنورة أول مدينة صديقة للتوحد في الشرق الأوسط، من خلال تهيئة المرافق العامة والبيئات الاجتماعية لتكون أكثر توافقًا مع متطلبات ذوي اضطراب طيف التوحد.