تجمع المدينة الصحي يُعزز شمولية خدماته باعتماد مستشفى الملك فهد صديقًا للتوحد

تسلّم تجمع المدينة المنورة الصحي شهادة اعتماد مستشفى الملك فهد كمستشفى صديق للتوحد، وذلك بالتعاون مع جمعية المدينة للتوحد (تمكن)، وباعتماد رسمي من المجلس الدولي للاعتماد ومعايير التعليم المستمر (IBCCES).
ويأتي هذا الاعتماد ليُجسّد التزام التجمع بتطوير بيئات صحية أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، بما يرفع من جودة الخدمات المقدمة لهم.
ويُعد هذا الإنجاز جزءًا من مبادرة “المدينة صديقة للتوحد” التي أطلقتها جمعية “تمكن” برعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة – الرئيس الفخري للجمعية – بهدف أن تكون المدينة المنورة أول مدينة صديقة للتوحد في الشرق الأوسط، من خلال تهيئة المرافق العامة والبيئات الاجتماعية لتكون أكثر توافقًا مع متطلبات ذوي اضطراب طيف التوحد.
وتضمّن برنامج الاعتماد تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر الصحية، تهدف إلى رفع كفاءتهم في التعامل مع المصابين بالتوحد بأساليب علمية فعّالة، إضافة إلى تهيئة بيئة المستشفى من الجوانب الحسية والسلوكية بما يتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة.
وأعرب تجمع المدينة الصحي عن تقديره للتعاون المثمر مع جمعية تمكن، مؤكدًا أن هذا المنجز يُعزز مسيرة التجمع نحو خدمات صحية دامجة وشاملة تواكب رؤية المملكة 2030، وتسهم في تحسين جودة الحياة وتمكين جميع فئات المجتمع من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.