بادية تبوك قديماً.. "المذاري" غطاؤهم وتساقط الثلوج بشرى والكهوف ملجأ لهم

وكانت الحياة في فصل الشتاء مختلفةً نوعاً ما عن باقي فصول السنة، حيث تُعرّض الظروف المناخية الإنسان لما يُشبه البيات الشتوي، فتصب اهتماماته حينها حول كيفية حماية نفسه، وماشيته من لسعات البرد القارس، ويكون غذاؤه من حليب الإبل أو الأغنام ومن حساء الجريش الذي يبعث على الدفء ويمنحه الطاقة، إلى جانب الفتة والسمن وبعض الأشجار المحلية القابلة للأكل، كما يقوم بإيقاد النيران من حطب السمر أو الرتم أو الطلح، التي يبتعدون فيها عن قطع الأشجار الخضراء؛ لأن ذلك يضر بمصالحهم وببيئتهم، بل يحرصون على جلب الأغصان اليابسة واستخدامها بشكلٍ غير جائر.