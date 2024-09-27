"قات وحشيش وأفيون".. ضبط 3 مواطنين و4 مخالفين لترويجهم المخدرات بـ 4 مناطق

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان؛ لترويجه (90,322) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم (140) كيلوجرامًا من نبات القات.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (130) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، وإحالة الموقوفين للنيابة العامة.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي السياق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير تهريب (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين و(174) جرامًا من مادة الأفيون المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.