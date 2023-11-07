بيع صقرين بـ 174 ألفاً في الليلة الـ 26 لمزاد نادي الصقور السعودي

أقيمت، مساء اليوم، الليلة الـ26 من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي؛ الذي يقيمه النادي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض) وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.
وشهدت الليلة بيع صقرين بمبلغ 174 ألف ريال؛ حيث كانت البداية مع شاهين فرخ، طرح النباه، للطاروح حاتم الجهني، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 50 ألف ريال، وتم بيعه بمبلغ 93 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني والأخير شاهين فرخ، طرح البطحاء (جنوب الأحساء) للطاروحين راكان وعبدالله الزعبي، وبيع بمبلغ 81 ألف ريال.
يذكر أن نادي الصقور السعودي يوفِّر مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ حيث تستقبل فرق النادي الطواريح في المناطق (الشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، قبل أن يتكفَّل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، إذ يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.