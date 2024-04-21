لتنشيط الحركة الاقتصادية.. تمديد طرح فرص استثمارية في مكة المكرمة

وتضمنت الفرص الاستثمارية أنشطة متعددة مثل مشروع مجمع طبي عام بمخطط الراشدية على مساحة 3982 مترًا مربعًا بمدة تعاقدية 25 سنة، ومشروع مجمع طبي عام بمخطط ولي العهد (7) على مساحة 8405.66 مترًا مربعًا وبمدة تعاقدية 20 سنة، بالإضافة لمشروع مبنى رياض الأطفال بمخطط الراشدية على مساحة 1594 مترًا مربعًا ولمدة 20 سنة، ومشروع معهد متخصص ومركز تدريب بمخطط الراشدية، على مساحة 1588 مترًا مربعًا ولمدة 25 سنة، إلى جانب مشروع مركز رياضي نسائي بمخطط ولي العهد رقم (8) على مساحة 2194.2 مترًا مربعًا ولمدة 20 سنة.