لأول مرة بالشرق الأوسط.. "التخصصي" يعيد بناء شريان أورطي بطُعم من قلب البقر

في إنجاز طبي نوعي، نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 53 عامًا، عبر تدخل جراحي معقّد تم خلاله استبدال الجزء المتمزق من الشريان الأورطي الصدري بطُعم بيولوجي مشتق من غشاء التامور البقري، في خطوة تُنفذ لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط.