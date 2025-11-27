وسط حضور تجاوز 15 ألف زائر.. "البيطري والحيوانات الأليفة" يختتم نسخته الرابعة بالرياض

اختُتمت، مساء أمس الأربعاء، فعاليات معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة في نسخته الرابعة، وسط حضور جماهيري تجاوز 15 ألف زائر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وشهد المعرض فعاليات نوعية تُقام لأول مرة في المملكة، أبرزها المسابقة الدولية لتجميل الكلاب والقطط بتنظيم من أكاديمية Groom Academy، واستمرت يومين، وشهدت إقبالاً واسعًا من الجمهور. وتم تتويج 7 فائزين بكؤوس في مسابقة تزيين الكلاب، فيما حصل باقي المشاركين وعددهم 15 على ميداليات وشهادات معتمدة من وزارة التربية الروسية. أما في اليوم الثالث، فشهد مسابقة تجميل القطط، حيث تُوج 3 فائزين بكؤوس، وفاز الباقون وفق فئات مختلفة.
كما أُعلنت نتائج مسابقة "كات شو" التي أشرف عليها الاتحاد الدولي للقطط بالتعاون مع الاتحاد البلغاري لعلم القطط، بمشاركة أكثر من 130 قطة من داخل المملكة وخارجها، تم تقييمها وفق معايير دولية معتمدة.
وسلط المعرض الضوء على قصص ملهمة في تبنّي الحيوانات الأليفة، من خلال مسابقة "أليفي في حياتي"، حيث فازت ثلاث سيدات بالمراكز الأولى، هن: مشاعل البسام (المركز الأول)، ورهف عسيري (الثاني)، وتهاني عبد الله (الثالث).
وتضمّن المعرض سلسلة من ورش العمل والمحاضرات العلمية المتخصصة في الطب البيطري، كما ساهم برنامج Master Class، بإشراف خبراء من أكاديمية Groom، في رفع كفاءة العاملين والمهتمين بمجال تجميل الحيوانات الأليفة.
من جهته، أوضح المشرف العام على المعرض، الأستاذ عمار الزعيتر، أن النسخة الرابعة شهدت توسعًا ملحوظًا في حجم المشاركة وتنوع الفعاليات، ما يعكس تنامي الاهتمام بقطاع الحيوانات الأليفة في المملكة، مشيرًا إلى أن النجاح المحقق سيدفع نحو تطوير محتوى المعرض واستقطاب مزيد من الخبراء العالميين في النسخ المقبلة، وتعزيز مفاهيم الرفق بالحيوان بما يتماشى مع برنامج جودة الحياة ويخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويُذكر أن المعرض بات منصة رائدة في نشر الوعي البيطري، وترسيخ ثقافة العناية بالحيوانات الأليفة في المجتمع.