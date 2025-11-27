وسط حضور تجاوز 15 ألف زائر.. "البيطري والحيوانات الأليفة" يختتم نسخته الرابعة بالرياض

من جهته، أوضح المشرف العام على المعرض، الأستاذ عمار الزعيتر، أن النسخة الرابعة شهدت توسعًا ملحوظًا في حجم المشاركة وتنوع الفعاليات، ما يعكس تنامي الاهتمام بقطاع الحيوانات الأليفة في المملكة، مشيرًا إلى أن النجاح المحقق سيدفع نحو تطوير محتوى المعرض واستقطاب مزيد من الخبراء العالميين في النسخ المقبلة، وتعزيز مفاهيم الرفق بالحيوان بما يتماشى مع برنامج جودة الحياة ويخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030.