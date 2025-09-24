محافظ الأحساء يرعى احتفال اليوم الوطني الـ 95

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، مساء أمس، احتفال اليوم الوطني الـ 95، الذي أُقيم في منتزه الملك عبدالله البيئي، وسط حضور كبير من المواطنين والمقيمين.