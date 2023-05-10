استفاد من أعمالهم 65 مليون شخص.. تسجيل 658 ألف متطوع في 2022

وبخصوص دعم نمو القطاع غير الربحي، أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في زيادة أعداد المنظمات غير الربحية بنسبة نمو تزيد على 120% منذ انطلاق الرؤية، كما دعمت مبادرات البرنامج القطاع غير الربحي من خلال تمكينه وإشراكه في تقديم الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع، وذلك بحصر وتحديد الخدمات التي يمكن تقديمها، وتوجيه الجهات الحكومية بإسناد خدماتها للقطاع غير الربحي، كما عمل البرنامج أيضًا على توسيع نطاق تلك الخدمات لتكون مؤثرة ومستدامة، وتعظيم دورها في القطاعات التي تدعم الأولويات التنموية كالإسكان والصحة والتعليم والتوظيف، وحماية البيئة والرياضة والترفيه والثقافة، والحماية الاجتماعية، والحج والعمرة، إذ ارتفعت نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة التي تدعم الأولويات التنموية من 26% في 2015 إلى أكثر من 75% بنهاية 2022.