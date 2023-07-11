"البداد سعودي القابضة" تحقق إنجازًا عالميًا في دخول موسوعة جينيس كَمُنشئ لأكبر عدد من القاعات المتنقلة والثابتة بمكان واحد

حققت "البداد كابيتال" من خلال ذراعها في المملكة العربية السعودية "البداد سعودي القابضة" و"البداد للمناسك" إنجازا جديدًا وفريدًا من خلال تحقيقها لقب غينيس للأرقام القياسية، حيث بنت أكبر عدد مباني متنقلة وثابتة في العالم، بمساحة بلغت 1,538,520 متر مربعا خلال موسم الحج الأخير في مكة المكرمة، بـ 27 يونيو الماضي.
وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس الادارة في "البداد كابيتال "الدكتور فطين البداد: "تفتخر البداد كابيتال بتحقيق هذا الإنجاز الكبير، وهو إنجاز عالمي لم يسبق له مثيل حول العالم، وقد قامت شركة البداد بتصميم وتنفيذ المشروع بالكامل في مدة قياسية بلغت ثلاثة شهور فقط، والمكان مجهز بالكامل بكل التفاصيل اللازمة".
وتعتبر شركة "البداد سعودي القابضة" من أكبر الشركات في المملكة المختصة بالمباني المؤقتة وتجهيزاتها، وقد تأسست عام ،1997 وتمتلك خبرات كبيرة بمجال المباني المؤقتة مع الالتزام بالمواصفات العالمية من خلال مباني تتحمل درجات الحرارة العالية والرياح، حتى 150 عقدة وكافة العوامل الجوية.
من جهته قال الشريك الاداري التنفيذي في "البداد كابيتال" زايد البداد: "تعمل الشركة حاليا على بناء مدينة البداد الصناعية في مكة المكرمة بمساحة مليون متر مربع بأحدث التقنيات، وباستخدام آخر ما توصلت له التكنولوجيا، مع خبرات "البداد" منذ 1971، وسط التطور الكبير الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وستضم المدينة مصانع البيوت الجاهزة، والديكور، والحديد، والألمنيوم، والمفروشات، والمكيفات، ولباس الحجاج.