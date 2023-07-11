"البداد سعودي القابضة" تحقق إنجازًا عالميًا في دخول موسوعة جينيس كَمُنشئ لأكبر عدد من القاعات المتنقلة والثابتة بمكان واحد

من جهته قال الشريك الاداري التنفيذي في "البداد كابيتال" زايد البداد: "تعمل الشركة حاليا على بناء مدينة البداد الصناعية في مكة المكرمة بمساحة مليون متر مربع بأحدث التقنيات، وباستخدام آخر ما توصلت له التكنولوجيا، مع خبرات "البداد" منذ 1971، وسط التطور الكبير الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وستضم المدينة مصانع البيوت الجاهزة، والديكور، والحديد، والألمنيوم، والمفروشات، والمكيفات، ولباس الحجاج.