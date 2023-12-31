"المسند" يتوقع أن يكون عام 2024 أشد حرًا من 2023

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، أن يكون العام 2024 أشد حرًا من 2023.
وقال "المسند": إن نتائج الرصد توحي بأن عام 2023 هو الأشد حرًا منذ بدء السجلات المناخية قبل ما يقارب 83 عامًا.
وأوضح، بمناسبة الساعات الأخيرة لعام 2023، رسمًا بيانيًا يمثل متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية منذ العام 1940، حتى الآن؛ حيث توحي نتائج الرصد أن 2023 الأشد حرًا منذ بدء السجلات المناخية.
وأضاف "المسند": "من جهة أخرى يُتوقع -والله أعلم- أن يكون العام الجديد 2024 أشد حرًا من 2023؛ بسبب موافقة العام 24 لنشاط ظاهرة النينو فوق المحيط الهادئ.. هذا والله أعلم".