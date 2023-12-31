"المسند" يتوقع أن يكون عام 2024 أشد حرًا من 2023

وأوضح، بمناسبة الساعات الأخيرة لعام 2023، رسمًا بيانيًا يمثل متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية منذ العام 1940، حتى الآن؛ حيث توحي نتائج الرصد أن 2023 الأشد حرًا منذ بدء السجلات المناخية.