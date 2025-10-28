أمين الرياض يُدشّن منصة "عزوة" لتمكين سكان العاصمة من تطوير مدينتهم

دشّن الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، منصة "عزوة" للمشاركة المجتمعية، ضمن أعمال ملتقى وجائزة "عزوة" التي تنظمها أمانة منطقة الرياض على مدى يومين، بهدف تعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية، وتمكين سكان العاصمة من الإسهام في تطوير مدينتهم.