أمين الرياض يُدشّن منصة "عزوة" لتمكين سكان العاصمة من تطوير مدينتهم
دشّن الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، منصة "عزوة" للمشاركة المجتمعية، ضمن أعمال ملتقى وجائزة "عزوة" التي تنظمها أمانة منطقة الرياض على مدى يومين، بهدف تعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية، وتمكين سكان العاصمة من الإسهام في تطوير مدينتهم.
وتهدف المنصة إلى تمكين أفراد المجتمع من المشاركة في المبادرات والأنشطة التطوعية والفعاليات الاجتماعية، عبر قناة رقمية موحدة تسهم في تنظيم وتنفيذ المشروعات المجتمعية، وتعزيز التكامل بين الجهات الشريكة في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي.
وتوفّر المنصة واجهة رقمية حديثة تتيح لسكان وزوّار مدينة الرياض الاطلاع على المبادرات والفعاليات المجتمعية والمشاركة فيها بسهولة، بما يعكس توجه أمانة المنطقة نحو التحول الرقمي وتعزيز التواصل مع المجتمع.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود الأمانة في تحفيز المشاركة المجتمعية وبناء شراكات مستدامة، تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة، نحو عاصمة تنمو بمشاركة أهلها.
للاطلاع على المنصة: azwah.alriyadh.gov.sa