تدخل جراحي بمدينة الملك سلمان ينهي معاناة حاج مغربي من انسداد بالمسالك البولية

وفي تفاصيل الحالة، أوضح تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أن المريض وصل إلى طوارئ المستشفى الرئيس وهو يعاني احتباساً في البول، وبعد الفحوصات الطبية اللازمة تبيّن وجود التهاب في المسالك البولية مع تضخم شديد بالبروستاتا وحصوة كبيرة بالمثانة.