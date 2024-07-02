تدخل جراحي بمدينة الملك سلمان ينهي معاناة حاج مغربي من انسداد بالمسالك البولية

تمكّن فريق طبي متخصّص في قسم المسالك البولية بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنوّرة، من إنهاء معاناة حاج مغربي في العقد الثامن من العمر كان يُعاني احتباساً في البول نتيجة تضخم شديد بالبروستاتا.
وفي تفاصيل الحالة، أوضح تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أن المريض وصل إلى طوارئ المستشفى الرئيس وهو يعاني احتباساً في البول، وبعد الفحوصات الطبية اللازمة تبيّن وجود التهاب في المسالك البولية مع تضخم شديد بالبروستاتا وحصوة كبيرة بالمثانة.
وأضاف التجمُّع الصحي، أنه بعد دراسة الحالة قرّر الفريق الطبي تركيب قسطرة بولية وعلاج الالتهاب وإعطاء المريض جميع الخيارات المناسبة للعلاج، واختار المريض استئصال البروستات بالفتح الجراحي وتمت العملية بفضل الله باستئصال البروستاتا المتضخمة التي وصل حجمها الى ٢٠٠ جرام، وإزالة الحصوة، وتحسنت حالة المريض بشكلٍ كبيرٍ، وأكمل برنامجه العلاجي وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة.