مشاركات واسعة من طلبة تعليم الطائف في فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2025م

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من الطلاب والطالبات من مختلف مدارس المحافظة، حيث أقيمت مجموعة من الأركان التعليمية والتفاعلية ؛ عرضت خلالها المدارس نماذج ومشروعات علمية مستوحاة من علوم الفضاء، كما تم تنظيم فعالية للرصد الفلكي بالتعاون مع جمعية آفاق لعلوم الفلك ، أتيح من خلالها للطلاب والطالبات مشاهدة الكواكب والتعرف على الظواهر الفلكية عن قرب، ما أسهم في إثراء تجاربهم التعليمية وتعزيز شغفهم بالبحث والاكتشاف .