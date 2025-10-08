مشاركات واسعة من طلبة تعليم الطائف في فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2025م

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2025م، الذي يُقام هذا العام تحت شعار: “العيش في الفضاء”، في إطار مشاركة وزارة التعليم مع وكالة الفضاء السعودية في تفعيل هذه المناسبة العالمية التي تُعنى بنشر المعرفة وتعزيز الاهتمام بعلوم الفضاء واستكشافه .
وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من الطلاب والطالبات من مختلف مدارس المحافظة، حيث أقيمت مجموعة من الأركان التعليمية والتفاعلية ؛ عرضت خلالها المدارس نماذج ومشروعات علمية مستوحاة من علوم الفضاء، كما تم تنظيم فعالية للرصد الفلكي بالتعاون مع جمعية آفاق لعلوم الفلك ، أتيح من خلالها للطلاب والطالبات مشاهدة الكواكب والتعرف على الظواهر الفلكية عن قرب، ما أسهم في إثراء تجاربهم التعليمية وتعزيز شغفهم بالبحث والاكتشاف .
وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لاهتمام وزارة التعليم بنشر الثقافة العلمية وترسيخ مفاهيم الابتكار والمعرفة بين الأجيال، وتوجيه طاقات الطلبة نحو استشراف المستقبل في ظل النهضة العلمية والتقنية التي تشهدها المملكة، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء جيلٍ مبدعٍ يسهم في تحقيق تطلعات الوطن نحو الريادة في مجالات العلوم والتقنية والفضاء.
وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن المشاركة في الأسبوع العالمي للفضاء تمثل فرصة لتمكين الأجيال الشابة من الإسهام في استكشاف آفاق علمية جديدة، وتعزيز شغفهم بالابتكار والبحث العلمي، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من دعم متواصل لتطوير قطاع الفضاء وتعزيز حضوره عالميًا، كما تُحقق نتائج إيجابية مميزة للطلاب والطالبات في الاهتمام بالجوانب العلمية وربطها بالبيئة الطبيعية .