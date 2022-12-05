"رافد" تواصل تقديم خدمات النقل المدرسي لأكثر من 15 ألف مدرسة

وعملت الشركة على استكمال صيانة أكثر من 6 آلاف حافلة ومركبة بعد رصد عدد من الملاحظات عليها، إضافة إلى جاهزية 153 ورشة متنقلة حول المملكة يديرها 457 فنيًا للقيام بأعمال الصيانة الطارئة للأسطول، ومواصلة تدريب أكثر من 6,600 سائق على المادة التدريبية التأسيسية، و5 آلاف سائق على برنامج التقييم النفسي والسلوكي للسائقين.