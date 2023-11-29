"الموارد البشرية" تنظم ملتقى التطوع الثاني في السابع من ديسمبر المقبل بالرياض

تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السابع من ديسمبر المقبل، ملتقى التطوع السنوي الثاني في الرياض، بعنوان "التوجهات الحديثة في العمل التطوعــــي نحو تنمية شبابية فاعلة ومستدامــــة"، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وذلك ضمن فعاليات عطاء وطن 2023.
ويستهدف الملتقى القطاعات الحكومية وغير الربحية والخاصة، والمتطوعين، والفِرق التطوعية، بالإضافة إلى عموم أفراد المجتمع.
كما يهدف إلى تعزيز الوعي والتبني لمفاهيم العمل التطوعي وتوجهاته، وتعزيز التنسيق والتكامل لزيادة كفاءة منظومة العمل التطوعي، وتمكين أصحاب العلاقة من تفعيل وتجويد ممارسات العمل التطوعي.
وسيتضمن الملتقى مجموعة من الأنشطة التوعوية والمعرفية في مجالات العمل التطوعي؛ وهي: أوراق معرفية، وجلسات حوارية، وتجارب مُلهِمة، وكذلك مبادرات تطوعية مُصغّرة، وورش عمل، ومعرض مصاحب، إلى جانب توقيع اتفاقيات شراكات مع عدد من الجهات.
ودعت الوزارة الشريحة المستهدفة، إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للملتقى: https://forum.nvg.gov.sa/؛ وذلك بهدف تسهيل دخولهم، والاستفادة المثلى من الملتقى.
الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من الملتقى أقيمت العام المنصرم بمدينة الرياض، بعنوان "التطوع طاقة وطنية متجددة"، وحققت نجاحًا لافتًا.