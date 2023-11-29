"الموارد البشرية" تنظم ملتقى التطوع الثاني في السابع من ديسمبر المقبل بالرياض

وسيتضمن الملتقى مجموعة من الأنشطة التوعوية والمعرفية في مجالات العمل التطوعي؛ وهي: أوراق معرفية، وجلسات حوارية، وتجارب مُلهِمة، وكذلك مبادرات تطوعية مُصغّرة، وورش عمل، ومعرض مصاحب، إلى جانب توقيع اتفاقيات شراكات مع عدد من الجهات.