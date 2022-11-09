انطلاق موسم حائل 2022 بفعاليات رياضية وترفيهية عالمية

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس موسم حائل: "نسعد بقرب انطلاق موسم حائل 2022، هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا، التي تحظى بإرث حضاري عميق، ومواقع أثرية تاريخية مميزة، يعود تاريخها إلى أكثر من عشرات الآلاف من السنين، ونتطلع إلى أن يكون موسم حائل في نسخته الجديدة مكاناً مناسباً لكل الضيوف والزوار، ليستمتعوا بمختلف الأحداث الرياضية والثقافية والترفيهية المتنوعة".