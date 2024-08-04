لماذا لا نرى إلا وجهاً واحداً من القمر؟.. "المسند" يكشف السبب ويدلل بـ"صديقك"!

وبيَّن "المسند"؛ أنه "خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر القمري أو الأخيرة منه، وعندما نشاهد الهلال، فإننا نستطيع رؤية الجانب المظلم من القمر بشكلٍ باهتٍ، والسر في ذلك أن ليل القمر (المنطقة المظلمة)؛ تُضاء بوساطة ضوء الأرض المنعكس عليها من الشمس، مثل إضاءة القمر لليالي الأرض، وأجمل وأوضح ما يكون المشهد في شهرَي أبريل ومايو، والله أعلم".