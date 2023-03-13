إنقاذ مريض بـ"عسير" عانى بسبب "أم الدم الكاذبة" وبسبب تمدد شرياني كبير

تمكن - بفضل من الله - فريق الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية في مستشفى عسير المركزي، من إنقاذ مريض كان يعاني بسبب نزيف في الجهاز الهضمي وبسبب تمدد شرياني في أحد شرايين البطن الرئيسة، حيث كان المريض يعاني بسبب تمدد شرياني كبير أو بما يعرف "بأم الدم الكاذبة" التي كان حجمها (14x15سم)، والتي يتعذر علاجها جراحيًا بسبب حالة المريض الصحية.
وقد تمكن فريق الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية من علاجها عن طريق القسطرة بوضع اللفائف المعدنية وإغلاق التمدد الشرياني تحت التخدير الموضعي عن طريق شريان الفخذ، وحالة المريض مستقرة - بفضل الله -.
وتكون الفريق الطبي المشارك من استشاري الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية الدكتور ناصر الأسمري، واستشاري الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية الدكتور سلطان العمري، واختصاصي الأشعة محمد مفرح واختصاصي التمريض فهيد القحطاني.