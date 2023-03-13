إنقاذ مريض بـ"عسير" عانى بسبب "أم الدم الكاذبة" وبسبب تمدد شرياني كبير

تمكن - بفضل من الله - فريق الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية في مستشفى عسير المركزي، من إنقاذ مريض كان يعاني بسبب نزيف في الجهاز الهضمي وبسبب تمدد شرياني في أحد شرايين البطن الرئيسة، حيث كان المريض يعاني بسبب تمدد شرياني كبير أو بما يعرف "بأم الدم الكاذبة" التي كان حجمها (14x15سم)، والتي يتعذر علاجها جراحيًا بسبب حالة المريض الصحية.