"سحب مركبات وفتح طرق".. شاهد الجهود تتضافر لإزالة آثار "سيول مكة"
تواصل الجهات الأمنية والخدمية بمكة المكرمة؛ جهودها على مدار الساعة، عقب الأمطار والسيول التي تعرضت لها العاصمة المقدسة صباح اليوم الجمعة، وشملت معظم أحياء ومخططات العاصمة المقدسة.
وتواصل أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدياتها الفرعية جهودها واستعداداتها على مدار الساعة وبشكل مباشر في التعامل مع الآثار الناتجة عن الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة برفع الأتربة والأشجار المتساقطة نتيجة الرياح الشديدة عن بعض الطرق والمحاور وشفط تجمعات المياه ومتابعة مجاري الأودية ونظافة شبكات تصريف مياه الأمطار.
وعلى صعيد متصل؛ كشف رئيس مجلس إدارة جمعية السلام للإغاثة والطوارئ سعود بن أحمد المالكي، بأن الجمعية من خلال فرقها كانت قد باشرت تجمعات مياه الأمطار والسيول في حي العتيبية، وهو من أكثر الأحياء تضرراً، حيث قال "المالكي": "تم سحب المركبات التي تراكمت بسبب السيل وأغلقت الطرق وفتح الطرق للجهات الأمنية للدخول.
وأشار "المالكي" إلى أن جمعية السلام للإغاثة والطواري تمكنت من سحب ٢٢ سيارة كانت قد أغلقت الطرقات وتراكمت فوق بعضها في حي العتيبية.
ولفت إلى أن عدد المنتسبين من المتطوعين للجمعية تجاوز ٣٠٠ متطوع و٥٠ عربة دفع رباعي و١٠٠ مسعف يتواجدون في مكة المكرمة وجدة لتقديم الخدمات الإغاثية في مثل هذه الظروف والأحوال الجوية.
وكانت العاصمة المقدسة قد شهدت، صباح اليوم الجمعة، أمطارًا غزيرة، تسببت في جرف بعض المركبات في الأحياء بما فيها حي العتيبية الأكثر تضرراً، جعلها الله أمطار خير وبركة.