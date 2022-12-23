"سحب مركبات وفتح طرق".. شاهد الجهود تتضافر لإزالة آثار "سيول مكة"

وعلى صعيد متصل؛ كشف رئيس مجلس إدارة جمعية السلام للإغاثة والطوارئ سعود بن أحمد المالكي، بأن الجمعية من خلال فرقها كانت قد باشرت تجمعات مياه الأمطار والسيول في حي العتيبية، وهو من أكثر الأحياء تضرراً، حيث قال "المالكي": "تم سحب المركبات التي تراكمت بسبب السيل وأغلقت الطرق وفتح الطرق للجهات الأمنية للدخول.