إصدار كتاب "صناعة كلمات المسؤولين المؤثرة" باكورة إصدارات مختبر "علاقات"

وفي التفاصيل، حمل الإصدار الأول لمختبر علاقات عنوان «مهارات صناعة كلمات المسؤولين المؤثرة» لما لها من أهمية باعتباره أبرز المنتجات الاتصالية الرئيسة للجهات الحكومية والخاصة والقطاعات غير الربحية، بالإضافة إلى الوكالات الإعلامية وشركات العلاقات العامة.