إصدار كتاب "صناعة كلمات المسؤولين المؤثرة" باكورة إصدارات مختبر "علاقات"

دشنت وحدة الاستشارات الإعلامية في شركة "علاقات" للعلاقات العامة والاتصال، باكورة إصدارات "مختبر علاقات للتنمية المهنية الاتصالية" كجزءٍ من مسؤوليتها الاجتماعية المهنية تجاه العاملين في المجال الإعلامي والمؤسسي.
وفي التفاصيل، حمل الإصدار الأول لمختبر علاقات عنوان «مهارات صناعة كلمات المسؤولين المؤثرة» لما لها من أهمية باعتباره أبرز المنتجات الاتصالية الرئيسة للجهات الحكومية والخاصة والقطاعات غير الربحية، بالإضافة إلى الوكالات الإعلامية وشركات العلاقات العامة.
ويمكن الاطلاع على الكتاب خلال صفحة الشركة على linkedin