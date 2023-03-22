المفتي العام للمملكة يُهنِّئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

وقال سماحته في كلمة له: إن بلوغ شهر رمضان المبارك، الذي هو خير شهور العام، نعمة ومنة كبيرة على كل مسلم؛ ففيه نزل القرآن العظيم؛ لذلك ينبغي للمسلم استقباله بقلب صادق وعمل صالح، وعزم على التوبة الصادقة والإنابة إلى الله تعالى؛ فيجدد المسلم توبته، ويصدق في علمه؛ لأن فيه نجاة المسلم وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة؛ قال الله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}. ولا شك أن التوبة واجبة في كل الأوقات كما أرشدنا لذلك رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم-؛ فعن الأغر بن يسار - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة» (رواه مسلم). فيكثر المسلم مع صيام شهر رمضان من الأعمال الصالحة كتلاوة كتاب الله الكريم، وذكره سبحانه.