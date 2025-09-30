الرياض تستضيف "سيرا العربية 2025" في نسخته الثانية

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة الثانية من معرض “سيرا العربية 2025”، الذي تستضيفه العاصمة الرياض، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل 2 أكتوبر، في واجهة الرياض، بتنظيم من شركة “نرد” لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وبشراكة استراتيجية مع هيئة فنون الطهي.