الرياض تستضيف "سيرا العربية 2025" في نسخته الثانية

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة الثانية من معرض “سيرا العربية 2025”، الذي تستضيفه العاصمة الرياض، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل 2 أكتوبر، في واجهة الرياض، بتنظيم من شركة “نرد” لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وبشراكة استراتيجية مع هيئة فنون الطهي.
ويُعد “سيرا العربية 2025” الامتداد الإقليمي للمعرض الفرنسي العالمي الشهير “سيرا ليون” الذي يمتد تاريخه لأكثر من أربعين عامًا في دعم وتطوير قطاع الأغذية والضيافة في أوروبا، لتنقل النسخة السعودية هذا الإرث العريق إلى منطقة الشرق الأوسط، وتجمع نخبة من الطهاة الدوليين والخبراء العالميين والعلامات التجارية الرائدة تحت سقف واحد.
ويستعرض المعرض أحدث الابتكارات في معدات وتقنيات الطهي، وتكنولوجيا الضيافة والفنادق، والمشروبات والمأكولات العالمية، إلى جانب العروض الحية والتجارب الحسية.
كما يشهد المعرض إقامة مسابقات عالمية مرموقة بالشراكة مع هيئة فنون الطهي، أبرزها Bocuse d’Or (بوكس دور): إحدى أشهر مسابقات الطهي العالمية التي تختبر مهارات الطهاة في تحضير الأطباق الرئيسية، وكذلك Coupe du Monde de la Pâtisserie (بطولة العالم للحلويات) وهي بطولة عالمية تسلط الضوء على إبداعات الطهاة في فنون المعجنات والشوكولاتة والسكر.
ويُشكل “سيرا العربية” منصة استراتيجية لصناعة العلاقات المهنية الدولية، وفرصة للعارضين والزوار لاكتشاف أحدث توجهات المستقبل والانفتاح على أسواق جديدة، إضافة إلى كونه تجربة متكاملة تعيد تعريف معايير الجودة، وتمهد الطريق نحو مستقبل أكثر ابتكارًا في صناعة الأغذية والضيافة.