فلكية جدة: اليوم اكتمال القمر العملاق الأخير لعام 2025

وقال: "إن القمر العملاق يحدث عندما يكون البدر قريبًا من نقطة الحضيض في مداره حول الأرض، واليوم ستكون المسافة بين الأرض والقمر حوالي (357,219) كيلومترًا، ما يجعله ضمن تصنيف القمر العملاق، ولكن الاختلاف في الحجم الظاهري عن بقية البدور ولن يكون ملحوظًا بالعين المجردة والتأثيرات على الأرض محدودة، ويقتصر الأمر على ظاهرة المد العالي الحضيضي دون أي تأثير على توازن الطاقة الداخلية للكوكب".