"منازل" في تقريرها الشهري: خدمات متكاملة لـ 155 مستفيدًا واستثمارات تتجاوز 417 ألف ريال

أعلنت جمعية منازل عن تقريرها الشهري لإنجازات شهر أغسطس 2025، والذي عكس جهودها في تقديم برامج إسكانية وخدمية متنوعة استفاد منها 155 مستفيدًا، بإجمالي مبالغ مصروفة بلغت 417,501 ريال.
وجاءت أبرز الإنجازات على النحو التالي:
- برنامج الترميم والصيانة: تنفيذ أعمال ترميم لوحدة سكنية استفاد منها مستفيدان، بتكلفة بلغت 40,012 ريال.
- برنامج دعم الإيجار وسداد الفواتير: دعم 108 مستفيدين من 26 أسرة بمبلغ إجمالي 357,500 ريال، للتخفيف من أعباء الإيجار والخدمات الأساسية.
- مشروع الإسكان التنموي: تسليم 7 وحدات سكنية استفاد منها 16 مستفيدًا ضمن المشروع.
- برنامج الأجهزة الكهربائية والأثاث والتكييف: توزيع الأجهزة الأساسية على 5 مستفيدين من أسرتين بتكلفة 19,989 ريال.
كما شهدت الجمعية تسجيل عدد من المستفيدين الجدد ضمن قاعدة بياناتها، تمهيدًا لإدماجهم في برامج الدعم القادمة.
وأكدت الجمعية في تقريرها أن هذه الإنجازات تأتي امتدادًا لرسالتها في خدمة الأسر الأشد حاجة، وتحقيق الأثر المستدام عبر برامج تراعي الكرامة السكنية وتعزز جودة الحياة.