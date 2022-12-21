هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تدشن موسم شتاء العرمة للسياحة البيئية

دشّنت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية موسم "شتاء العرمة" اليوم، برعاية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وذلك من خلال ترخيص عدد من شركات إدارة الوجهات كمشغلين لأنشطة السياحة البيئية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، بحضور الشركاء من وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي.