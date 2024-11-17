"الزعاق": المنطقة العربية تشهد أمطارًا موسمية لها بداية ونهاية.. وتستمر 8 أشهر

وفي التفاصيل، قال "الزعاق" إن سكان المناطق الاستوائية أمطارها دائمة طوال أيام السنة، والمناطق القطبية لا تشهد أمطارًا أبدًا، أما المناطق المدارية الواقعة بين خط الاستواء ومدار السرطان، كحال الدول العربية، فأمطارها موسمية، لها بداية ونهاية. ويبدأ علينا موسم الأمطار مع دخول موسم سهيل.