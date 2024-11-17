"الزعاق": المنطقة العربية تشهد أمطارًا موسمية لها بداية ونهاية.. وتستمر 8 أشهر

أوضح الدكتور خالد الزعاق، مُقدِّم فقرة تقويم على قناة العربية، أن المناطق الواقعة بين خط الاستواء ومدار السرطان، مثل الدول العربية، أمطارها موسمية، لها بداية ونهاية، وتبدأ في موسم سهيل.
وفي التفاصيل، قال "الزعاق" إن سكان المناطق الاستوائية أمطارها دائمة طوال أيام السنة، والمناطق القطبية لا تشهد أمطارًا أبدًا، أما المناطق المدارية الواقعة بين خط الاستواء ومدار السرطان، كحال الدول العربية، فأمطارها موسمية، لها بداية ونهاية. ويبدأ علينا موسم الأمطار مع دخول موسم سهيل.
وأضاف: يقول العامة "إذا دخل سهيل لا تأمن السيل". ويستمر لدينا موسم الأمطار قرابة ثمانية أشهُر، وينتهي خلال شهر مايو. وأجمل أيام المطر أيام مطر الوسم.