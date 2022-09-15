انطلاق فعاليات "يوم سلامة المرضى" في مدينة الملك فهد الطبية

وأوضح الدكتور "الحربي" أن اعتماد العوامل البشرية في المنشآت يساعد على الوقاية من الخطأ الدوائي أو الحد من آثاره عند حدوثه، وذلك عن طريق تصميم الأنظمة والمنتجات والخدمات؛ لجعل استخدامها أسهل وأكثر أمانًا وفعالية، ووضع حواجز فعّالة بين المخاطر والمستخدم، وزيادة الوعي بالعوامل البشرية.