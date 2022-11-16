مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ينظّم ملتقى التسامح 2022م

من جانبه، أكّد المشرف العام على مشروع سلام للتواصل الحضاري فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، أن سياسة المملكة ارتكزت منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، على قيم السماحة النبيلة، المستمدة من ديننا لحنيف؛ استلهامًا لتجربة أمتنا من قبل خمسة عشر قرناً؛ حيث سادت القيم الأصيلة في المودة والتراحم والتكافل والرحمة والأخوة والعيش المشترك؛ وحقق مفهوم العيش المشترك في العهود والمواثيق الشهيرة في إطار المواطنة: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا من الحقوق والواجبات».