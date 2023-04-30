شاهد.. جريان سيول وادي ابن عبدالله بـ"موسم" جازان

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت إلى توخي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق السعودية، وأهابت بالجميع لتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.