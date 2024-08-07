نائب أمير مكة يستعرض نسب الإنجاز بالمشروعات العمرانية في المنطقة

وتعد ضاحية بوابة مكة أحدث الضواحي العمرانية، وأولها في العاصمة المقدسة التي دشنت مؤخرًا بمساحة إجمالية تزيد على 5 ملايين متر مربع، وتضمّ أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية، تتنوع ما بين "فلل" و"تاون هاوس" وشقق؛ لتستوعب أكثر من 38 ألف نسمة؛ حيث ستقدم لساكنيها وزوارها بيئة حيوية بمسطحات خضراء تتجاوز مساحاتها 730 ألف متر مربع، وسط جملة من المرافق والخدمات المتكاملة.