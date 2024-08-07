نائب أمير مكة يستعرض نسب الإنجاز بالمشروعات العمرانية في المنطقة

ترأس نائب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، اليوم الأربعاء؛ اجتماعًا بحضور المدير العام لشؤون الإسكان بوزارة البلديات والإسكان بالمنطقة الدكتور عبد الله العتيبي، ومدير عام الإقليم الغربي بالشركة الوطنية للإسكان نضال محمد عالم.
واطلع الأمير "سعود"، خلال الاجتماع، على أبرز أعمال الربع الثاني لعام 2024، من خلال المشروعات التي تنفذها الوزارة والشركة الوطنية للإسكان في منطقة مكة المكرمة، التي تضم المخططات السكنية والمشروعات تحت الإنشاء.
كما استعرض الاجتماع مجموعة من المشروعات العمرانية الجاري تنفيذها حاليًّا في المنطقة ونسب الإنجاز، بالإضافة إلى سير الأعمال بالبنية التحتية والمرافق الخدمية التي تضمها المشروعات.
وذلك إلى جانب الاطلاع على تفاصيل الضواحي والمجتمعات التي تطورها الوطنية للإسكان في المنطقة والبالغ عددها 5 ضواحٍ، ومجتمع واحد، تغطي مساحة واسعة تصل إلى 21 مليون متر مربع، مقدمةً أكثر من 45 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم وفق معايير عالمية.
وتعد ضاحية بوابة مكة أحدث الضواحي العمرانية، وأولها في العاصمة المقدسة التي دشنت مؤخرًا بمساحة إجمالية تزيد على 5 ملايين متر مربع، وتضمّ أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية، تتنوع ما بين "فلل" و"تاون هاوس" وشقق؛ لتستوعب أكثر من 38 ألف نسمة؛ حيث ستقدم لساكنيها وزوارها بيئة حيوية بمسطحات خضراء تتجاوز مساحاتها 730 ألف متر مربع، وسط جملة من المرافق والخدمات المتكاملة.
كما ناقش اللقاء جهود الوزارة والشركة الوطنية للإسكان، لتقديم منتجات عالية الجودة ترتقي بتطلعات مختلف شرائح المجتمع، عبر بناء وتطوير ضواحٍ ومجتمعات عمرانية وتقديمها بمفهوم التطوير الشامل، الذي يتسم بالارتقاء بمعايير جودة الحياة، وبدوره يقدم نظام حياة متكاملًا يشمل الجانب السكني والاجتماعي والترفيهي والصحي والأنشطة التفاعلية في مكان واحد.
فضلًا عن التخطيط الحضري المستدام بزيادة كثافة المسطحات الخضراء، وسهولة الوصول لجميع المرافق والخدمات عبر مسارات آمنة مخصصة للمشاة والدراجات.