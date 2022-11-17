هيئة الاتصالات ضمن أفضل 5 جهات حكومية في قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر 2022

صُنفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ضمن أفضل خمس جهات حكومية في المملكة في قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر بنسبة بلغت 90.80%، إضافة لحصولها على المركز الأول على مستوى مجموعة التقنية والإعلام والخدمات اللوجستية، وتصنيفها ضمن الجهات الحكومية الأكثر إبداعًا في هذا المجال وفق المؤشرات الدولية للتحول الرقمي، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد في الرياض 16 نوفمبر 2022م.