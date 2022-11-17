هيئة الاتصالات ضمن أفضل 5 جهات حكومية في قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر 2022

صُنفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ضمن أفضل خمس جهات حكومية في المملكة في قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر بنسبة بلغت 90.80%، إضافة لحصولها على المركز الأول على مستوى مجموعة التقنية والإعلام والخدمات اللوجستية، وتصنيفها ضمن الجهات الحكومية الأكثر إبداعًا في هذا المجال وفق المؤشرات الدولية للتحول الرقمي، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد في الرياض 16 نوفمبر 2022م.
وتسلمت الهيئة ممثلة في المحافظ الدكتور محمد بن سعود التميمي، ونائب المحافظ المساعد للتخطيط والتطوير المهندس نايف بن عبدالحكيم ششه، جائزة قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر، كما حصلت الهيئة على شهادة التميز، ضمن فئة أفضل استخدام للتقنيات الناشئة لإسهاماتها المميزة في تعزيز التحول الرقمي، بإصدار نظام إدارة أسماء مرسلي الرسائل القصيرة باستخدام تقنية سلسلة الكتل Blockchain.
ويأتي برنامج "قياس" بتنظيم من هيئة الحكومة الرقمية لقياس وتقييم التحول الرقمي للجهات الحكومية والإسهام في توجيه ودعم الجهات الحكومية، ومواكبة المستجدات التقنية الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بما يعزز الابتكار والإبداع والريادة.
يُذكر أن ملتقى الحكومة الرقمية يأتي في نسخته الأولى بتنظيم من هيئة الحكومة الرقمية، لتمكين كل الجهات الحكومية ورفع كفاءة خدماتها الرقمية، وتعزيز التنافسية لطرح الحلول الرقمية المبتكرة.
وشهد الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمختصين، وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.