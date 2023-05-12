بالصور.. العيادات الطبية في عبس تقدّم خدماتها العلاجية لـ 252 مستفيداً خلال أسبوع

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات 252 مستفيدًا خلال الفترة من 26 أبريل إلى 2 مايو 2023م، منهم 83 مستفيداً في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و20 شخصاً في عيادة الحالات الطارئة، و140 مريضاً في عيادة الباطنية، و9 مستفيدين في عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي مجال الخدمات المرافقة، راجع 103 مستفيدين عيادة الخدمات التمريضية، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 254 مريضاً، وراجع عيادة الجراحة والتضميد شخصان اثنان.