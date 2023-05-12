بالصور.. العيادات الطبية في عبس تقدّم خدماتها العلاجية لـ 252 مستفيداً خلال أسبوع

وراجع العيادات 252 مستفيدًا خلال الفترة من 26 أبريل إلى 2 مايو 2023م، منهم 83 مستفيداً في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و20 شخصاً في عيادة الحالات الطارئة، و140 مريضاً في عيادة الباطنية، و9 مستفيدين في عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.