أمير الشرقية يفتتح المؤتمر الدولي العاشر للجمعية الدولية للأمن الصناعي

وقال الناصر: "نتعاون لجعل الأمن والسلامة على رأس الأولويات، فسلامة ثروتنا البشرية، وأمن منشآتنا الحيوية هو السبيل لاستمرارنا في النمو والنجاح"، مضيفًا أن الأمن الصناعي من أمن الطاقة، وأن المنطقة مقبلة على مشاريع صناعية واستثمارات كبرى، يؤدي الأمن الصناعي فيها دورًا مهمًّا، وأن تحقيق الأمن للقطاعات الصناعية، والبنية التحتية الحيوية لقطاع النفط الخام والغاز والكيميائيات ومجالات الطاقة بشكل عام؛ هو عامل أساس في إمدادات الطاقة للعالم وتعزيز التنمية بالكامل.