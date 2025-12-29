6 فرص عقارية بمزاد مرابح الرياض

يطرح المزاد 6 فرص نادرة في مواقع استثنائية ومثالية في أهم أحياء مدينة الرياض والدرعية ويتكون العقار الأول من أرض بمساحة 30,000 متر مربع بحي العارض بواجتهين شرقية على طريق العليا وغربية على طريق الملك فهد ، والعقار الثاني من قصر مميز بحي السليمانية بمساحة 2,500 متر مربع ، والعقار الثالث من فيلا سكنية بحي السلمانية بمساحة 460 مترًا مربعً ، والعقار الرابع والخامس من قطعتي أرض بحي العقيق مساحة كل منهما 1,000 متر مربعً ، والعقار السادس مزرعة بالدرعية في حي السلام بمساحة 49,800.59 متر مربع حيث تقع على أهم الطرق الرئيسية وتتميز بقربها من أبرز المشاريع الإستراتيجية بمدينة الرياض مما يجعلها وجهة مثالية للإستثمار .