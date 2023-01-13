مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يوفّر فحوصات ما قبل الزواج للكشف عن الأمراض الوراثية

ونوّه د. وليد؛ عن أهمية فحوصات ما قبل الزواج وضرورة إجرائها في منشأت ومستشفيات صحية متخصصة لديها كفاءات طبية وأجهزة عالية الدقة، وذلك لاكتشاف الأمراض الوراثية والمعدية التي يمكن أن تكون سبباً في تهديد الحياة، حيث يساعد الفحص على التنبؤ بهذه الأمراض وعلاجها أو على الأقل الحد منها، وحماية الأجيال الجديدة من الأمراض الوراثية، بإذن الله .