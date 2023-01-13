مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يوفّر فحوصات ما قبل الزواج للكشف عن الأمراض الوراثية

يُولي مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، اهتماماً كبيراً بالتحاليل الطبية، وخاصة فحوصات ما قبل الزواج، وذلك للكشف المبكّر عن الأمراض الوراثية ومشكلاتها المتعددة، عبر توفير أحدث الأجهزة وأكثرها دقةً وموثوقية، ولاسيما مع ارتفاع نسب ولادة أطفال تعاني تشوّهات خلقية مختلفة.
وقال الدكتور وليد القاضي؛ استشاري طب الأسرة بالمستشفى، إن الزواج هو اللبنة الأساسية لتكوين المجتمعات، والركيزة في بناء العلاقات الأسرية والعاطفية والصحية، وإذا كان الزواج صحياً يحمي أفراد الأسرة من الأمراض الوراثية أو المعدية، وسيُسهم ذلك في بناء أسرة سعيدة ومستقرة.
وأوضح، أن الزواج الصحي، هو حالة التوافق والانسجام بين الزوجين من النواحي الصحية والنفسية والبدنية والاجتماعية والشرعية، بهدف تكوين أسرة سليمة وإنجاب أبناء أصحاء.
ونوّه د. وليد؛ عن أهمية فحوصات ما قبل الزواج وضرورة إجرائها في منشأت ومستشفيات صحية متخصصة لديها كفاءات طبية وأجهزة عالية الدقة، وذلك لاكتشاف الأمراض الوراثية والمعدية التي يمكن أن تكون سبباً في تهديد الحياة، حيث يساعد الفحص على التنبؤ بهذه الأمراض وعلاجها أو على الأقل الحد منها، وحماية الأجيال الجديدة من الأمراض الوراثية، بإذن الله .
وأكّد أن زواج الأقارب شائعٌ جداً في البلدان العربية، وخلف وراءه العديد من حالات التشوّهات الخلقية، ولكن مع الاهتمام بإجراء فحوصات ما قبل الزواج والالتزام بها، سيحد من هذه الأمراض، شارحاً أن تلك الفحوصات تشمل الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي وتحليل فيروس التهاب الكبد الوبائي (ب) و(ج) وفحص نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وتحاليل القدرة على الإنجاب وبعض التحاليل الجينية.
وأشار إلى أن فحوصات ما قبل الزواج تضم أيضاً التقييم الصحي العام للزوجين من نواحي الوزن والطول وضغط الدم، والوظائف التنفسية والقلب والأوعية الدموية، وكذلك فحص الثدي والبطن، إضافة إلى اختبار كفاءة الجهاز المناعي، مثل الحصبة الألمانية وفحص الأجسام المضادة لها، وأيضاً الأمراض الكامنة، مثل
السكري واضطرابات الغدة الدرقية والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وتقييم صحة الأجهزة التناسلية واختبارات الخصوبة.
وقال د. القاضي؛ إن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يتميز بسرعة تنفيذ إجراءات فحوصات ما قبل الزواج، علاوة على موثوقية النتائج ودقتها، شارحاً أن هذه الخدمات تحتاج إلى إيصال النتائج إلى الجهات المختصة لاعتمادها وإتمام إجراءات الزواج، مختتماً حديثه بأن المستشفى يهتم أيضاً بتقديم وتوفير سبل الدعم الطبي والصحة الجنسية للمقبلين على الزواج؛ علاوة على برامج الدعم النفسي للمراجعين.