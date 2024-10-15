الإبلاغ عنهم واجبٌ وطني.. قوات الأمن تضبط عدداً من المتسوّلين بمكة المكرّمة

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسوّلين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمساجد وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في مكة المكرّمة عن رصد وضبط امرأة من الجنسية المصرية تقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ أمام المحال التجارية.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسوّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط امرأة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسوّل أمام أحد الجوامع، وأخرى من الجنسية المصرية تتسوّل بشكلٍ مباشرٍ في الأماكن العامة.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع محافظات المملكة ومناطقها؛ مذكّراً بأن مكافحة التسوّل مسؤوليتنا جميعاً.