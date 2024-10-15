الإبلاغ عنهم واجبٌ وطني.. قوات الأمن تضبط عدداً من المتسوّلين بمكة المكرّمة

وتحت عنوان "معاً نكافح التسوّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط امرأة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسوّل أمام أحد الجوامع، وأخرى من الجنسية المصرية تتسوّل بشكلٍ مباشرٍ في الأماكن العامة.