شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تطرح مناقصات إنشائية

دعت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، الشركات والمؤسسات الخاصة بالتوريد والأعمال الإنشائية إلى مناقصة في تنفيذ العديد من الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات للمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بها.
وذكرت أن الدعوة موجهة لكل المقاولين والموردين القادرين على توفير أعلى معايير الجودة والأسعار المنافسة.
كما أكدت للجهات الراغبة في ذلك، بالتقدم لإدارة المشاريع بمبنى الإدارة العامة بالعليا أو التواصل عبر إيميل المدير التنفيذي للمشتريات الهندسية والإنشائية د.عبدالله الراجحي abdullah.alrajhi@drsulaimanalhabib.com أو الهاتف 0115259999 تحويلة 4800.