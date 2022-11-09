شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تطرح مناقصات إنشائية

كما أكدت للجهات الراغبة في ذلك، بالتقدم لإدارة المشاريع بمبنى الإدارة العامة بالعليا أو التواصل عبر إيميل المدير التنفيذي للمشتريات الهندسية والإنشائية د.عبدالله الراجحي abdullah.alrajhi@drsulaimanalhabib.com أو الهاتف 0115259999 تحويلة 4800.