صفقة سعودية محتملة بـ 100 طائرة تتهيّأ لإطلاق شركة طيران عالمية

وأشار التقرير الى أن الرياض تعمل من خلال هذه الصفقة على إطلاق شركة طيران وطنية جديدة على مستوى عالٍ وبقدرات عالمية، ومن المتوقع أن يشمل الطلب السعودي المحتمل ما يصل إلى 100 طائرة أو أكثر.