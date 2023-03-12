صفقة سعودية محتملة بـ 100 طائرة تتهيّأ لإطلاق شركة طيران عالمية

يقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من إبرام صفقة مع شركة بوينغ الأمريكية، لشراء عدد من الطائرات ضمن صفقة تسبق إطلاق شركة طيران سعودية جديدة.
ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تشمل الصفقة المرتقبة مختلف الطائرات التجارية التي تنتجها بوينغ، مرجحة أن يعلن صندوق الثروة السيادي عن الصفقة رسمياً خلال الأسبوع الجاري.
وأشار التقرير الى أن الرياض تعمل من خلال هذه الصفقة على إطلاق شركة طيران وطنية جديدة على مستوى عالٍ وبقدرات عالمية، ومن المتوقع أن يشمل الطلب السعودي المحتمل ما يصل إلى 100 طائرة أو أكثر.
يُشار الى أن المملكة تتوسّع في قطاع السياحة والطيران مع هدف طموح للوصول الى 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وتعمل المملكة جاهدة لتوسيع نطاق اتصالها الجوي الدولي.