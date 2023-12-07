"التويجري": هدف إنشاء صندوق آركو للطوارئ والإغاثة ليحقق استجابة فورية

وقال السفير المصري بالمملكة السفير أحمد فاروق، في ختام لقاء السفراء العرب: "إننا نعاني هذه الفترة في المنطقة العربية من عدة كوارث إنسانية سواء طبيعية أو من فعل الإنسان"؛ مضيفاً شهدنا هذا العام كوارث في ليبيا والمغرب وسوريا، ونشهد حاليًا الكارثة الإنسانية التي تنافي كافة القوانين الدولية والإنسانية في غزة، ونستطيع القول إننا في المنطقة العربية نحتل المرتبة الأولى بين العالم في الكوارث.