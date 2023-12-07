"التويجري": هدف إنشاء صندوق آركو للطوارئ والإغاثة ليحقق استجابة فورية

نوه السفراء العرب في لقائهم السنوي الدوري في مقر الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بجهود المنظمة العربية في تخفيف معاناة ضحايا الكوارث، مشيرين إلى أن صندوق "آركو للطوارئ والإغاثة سيكون له دور فاعل في دعم الاستجابة الإنسانية للمتضررين من أي أزمات قد تحصل في المنطقة العربية.
وفي كلمة افتتاحية، أكد أمين عام المنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري أهمية تضافر الجهد الحكومي مع جهود هيئات وجمعيات الهلال والصليب الأحمر في الدول، منوهًا بأن الوضع في غزة لا زال صعباً للغاية؛ يشهد انتهاكات إسرائيلية جسيمة للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية.
وأضاف أن المركز العربي للقانون الدولي الإنساني في المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر شكّل لجنة من الخبراء القانونيين العرب لتوثيق انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة؛ وستصدر لجنة الخبراء تقريراً موثقاً تبرز فيه هذه الجرائم الشنيعة، وسيتم تقديمه إلى المحاكم الدولية المختصة من أجل محاكمة المجرمين؛ ووضع حد نهائي لهذه الجرائم الإنسانية في المستقبل
من جانبها أكدت سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل أهمية المركز العربي للاستعداد للكوارث، واستمرار التنسيق والتواصل مع السفارات العربية لدعم لنشاطاته المتميزة؛ والتواصل مع الأمانة العامة للمنظمة العربية على المستوى الإنساني والدبلوماسي.
بدوره ثمّن السفير الأردني هيثم أبو الفول، في مداخلته ما تقدمه المنظمة العربية من مجهودات في العمل الإنساني؛ في الجانب الإغاثي المباشر، وفي رصد هذه الانتهاكات الشنيعة للقانون الدولي الإنساني الذي تمارسه قوة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
من جهته أكد سفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد أهمية التطوع ودوره في تنمية المجتمعات العربية؛ وتعزيز الاستجابة للكوارث، وطالب بفتح مجالات أوسع للشباب للانخراط في العمل التطوعي؛ واقترح تشكيل لجنة عربية في القاهرة تحت مظلة جامعة الدول العربية تعقد لقاء سنوياً لشرح مفهوم العمل التطوعي وتعزيزه؛ مع إطلاق منصات لتعزيز مفهوم العمل التطوعي.
من جانبه أكد السفير الكويتي لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح استمرار مساعدة بلاده للمحتاجين؛ وقال: لن نتوقف عن تقديم الدعم لضحايا الكوارث في كل الدول العربية؛ وأشار في مداخلته في اللقاء إلى أهمية التقارير الصادرة عن المركز العربي للاستعداد للكوارث ليتعرف الجميع على ما يحدث من كوارث.
إلى ذلك أكد القائم بالأعمال في السفارة الليبية فاتح بوشينة ضرورة تزويد السفارات بتقارير دورية عن الكوارث التي تحدث في الدول العربية؛ مع التصدي لها بآليات الإنذار المبكر وتوعية المواطنين بكيفية تفادي أضرارها؛ واقترح إعداد نشرات توعوية توزع على الشعوب العربية لتوعيتهم بخطورة هذه الكوارث.
وقال السفير المصري بالمملكة السفير أحمد فاروق، في ختام لقاء السفراء العرب: "إننا نعاني هذه الفترة في المنطقة العربية من عدة كوارث إنسانية سواء طبيعية أو من فعل الإنسان"؛ مضيفاً شهدنا هذا العام كوارث في ليبيا والمغرب وسوريا، ونشهد حاليًا الكارثة الإنسانية التي تنافي كافة القوانين الدولية والإنسانية في غزة، ونستطيع القول إننا في المنطقة العربية نحتل المرتبة الأولى بين العالم في الكوارث.