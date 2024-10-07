"نائب أمير مكة" يطلع على جهود جمعية "الزمازمة" في سقيا قاصدي المسجد الحرام

واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى نبذة عن أعمال الجمعية المتمثلة في سقيا قاصدي المسجد الحرام، ومنها توزيع قرابة 40 مليون عبوة مياه خلال موسم حج العام الماضي، وتطوير قنوات رقمية مباشرة مع الحجيج بوضع خدمة الباركود على عبوات المياه لتسهيل عملية طلب الماء وتسليمه.