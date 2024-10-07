"نائب أمير مكة" يطلع على جهود جمعية "الزمازمة" في سقيا قاصدي المسجد الحرام

الْتقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، اليوم رئيس مجلس إدارة الزمازمة الدكتور أيمن فاضل، يرافقه أعضاء المجلس.
واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى نبذة عن أعمال الجمعية المتمثلة في سقيا قاصدي المسجد الحرام، ومنها توزيع قرابة 40 مليون عبوة مياه خلال موسم حج العام الماضي، وتطوير قنوات رقمية مباشرة مع الحجيج بوضع خدمة الباركود على عبوات المياه لتسهيل عملية طلب الماء وتسليمه.
واطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة على جهود الشركة في جوانب التحاليل المخبرية لعينات ماء زمزم؛ بما يضمن سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة لدى هيئة المساحة الجيولوجية والهيئة العامة للغذاء والدواء.