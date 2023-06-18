إنقاذ حياة حاج إيراني بعد إجراء عملية قلب مفتوح بالمدينة الطبية في مكة

يُذكر أن مركز صحة القلب بالمدينة الطبية يتميز بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها؛ نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالٍ وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم، بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية.