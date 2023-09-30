بقيادة الملك سلمان والرؤية الطموحة لولي العهد.. المملكة تشهد العديد من التحولات الكبيرة

قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي، الدكتور فهيد بن سالم العجمي، عن التطور والإصلاح الذي حدث في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز: "يجدر بنا أولاً أن نبرز الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي قاد المملكة العربية السعودية نحو مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا، وتحولها إلى دولة عالمية رائدة في مختلف المجالات".