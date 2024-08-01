أمانة الطائف تهيئ المرافق بالمنطقة التاريخية والسوق القديم وسط إقبال كثيف من الزوار

تشهد المنطقة المركزية بوسط مدينة الطائف والتي تضم المنطقة التاريخية وسوق البلد القديم إقبالاً كثيفاً من الزوار والمرتادين هذه الأيام، وقد عززت أمانة الطائف أعمال النظافة والإصحاح البيئي في المكان والذي يعد الرئة الاقتصادية للمدينة وأحد أهم معالم الجذب السياحي بمدينة الورد.
وفي التفاصيل، عززت الأمانة أعمال النظافة والغسيل للمنطقة التاريخية من خلال توفير آليات داعمة لرفع كفاءة أعمال الكنس والغسيل الدوري بالموقع.
وساعد تنوع النشاطات التجارية بسوق البلد على زيادة الإقبال عليه من الأهالي والسياح، ويستقبل السوق المصطافين والأفواج السياحية، حيث يضم مطاعم ومقاهي شعبية ومحلات لبيع السمن البري والعسل المحلي والإقط ومنتجات الألبان والبهارات والهيل والبن والحلويات والمكسرات والملابس والحقائب والأحذية والساعات والألحفة والسجاد والجلديات والذهب والمجوهرات والأحجار النفيسة والمخابز ومحلات بيع الأحزمة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وخلافه.
ويستقبل جامع الصحابي عبدالله بن العباس رضي الله عنهما جموعاً من الزوار المسلمين من مختلف دول العالم بعد انتهائهم من أداء مناسك العمرة لمشاهدة هذا الصرح الإسلامي العريق، وتعمل الأمانة على تهيئة كافة مرافق الخدمات في المنطقة المركزية، وتشغيل النوافير الصغيرة المنتشرة في السوق، وتعزيز الجهود الجمالية وتجهيز وتشغيل الفوانيس وكراسي الجلوس الرخامية، علاوة على ضمان كفاءة أداء شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بأرجاء السوق.
وتقوم فرق متخصصة بنظافة الممرات والخانات الداخلية، وخلوها من المخرجات والمتروكات والنفايات الصلبة والمبعثرات، وتعمل فرق ميدانية على رصد الملاحظات ومعالجتها والتعامل الفوري مع النفايات، كما تم تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية بتنفيذ خطط التعقيم والرش الدورية بالمنطقة، ومتابعة كافة الأنشطة التجارية وامتثالها للأنظمة والتعليمات البلدية.