أمانة الطائف تهيئ المرافق بالمنطقة التاريخية والسوق القديم وسط إقبال كثيف من الزوار

ويستقبل جامع الصحابي عبدالله بن العباس رضي الله عنهما جموعاً من الزوار المسلمين من مختلف دول العالم بعد انتهائهم من أداء مناسك العمرة لمشاهدة هذا الصرح الإسلامي العريق، وتعمل الأمانة على تهيئة كافة مرافق الخدمات في المنطقة المركزية، وتشغيل النوافير الصغيرة المنتشرة في السوق، وتعزيز الجهود الجمالية وتجهيز وتشغيل الفوانيس وكراسي الجلوس الرخامية، علاوة على ضمان كفاءة أداء شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بأرجاء السوق.