الظل ينعدم في الباحة.. "المسند": تعامد للشمس هو الأول ثم زحف ظاهري!

وأوضح "المسند"؛ أن هذا التعامد هو الأول في هذا العام 2024، ومن ثم تواصل الشمس زحفها الظاهري ناحية الشمال حتى تتعامد على مدار السرطان -يمر ما بين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة- في 21 يونيو عندها يبدأ فصل الصيف".