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الظل ينعدم في الباحة.. "المسند": تعامد للشمس هو الأول ثم زحف ظاهري!
قال: يحدث اليوم عند منتصف النهار.. وللمرة الثانية في 23 يوليو
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم وعند منتصف النهار تتعامد الشمس على الباحة، وينعدم الظل.
وأوضح "المسند"؛ أن هذا التعامد هو الأول في هذا العام 2024، ومن ثم تواصل الشمس زحفها الظاهري ناحية الشمال حتى تتعامد على مدار السرطان -يمر ما بين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة- في 21 يونيو عندها يبدأ فصل الصيف".
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "ثم تعود مرة أخرى لتتعامد على الباحة للمرة الثانية خلال هذا العام 2024 في 23 يوليو تقريباً".
وتابع: "بعدها تواصل زحفها ناحية الجنوب لتتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر، ثم تصل إلى أقصى نقطة لها جنوباً حيث تتعامد على مدار الجدي في 21 ديسمبر عندها يبدأ فصل الشتاء، وهكذا دواليك، والله أعلم".