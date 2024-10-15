الرياض تجمع نخبة العالم في العلاج الإشعاعي والأورام .. نوفمبر المقبل

تحتضن العاصمة الرياض في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2024 فعاليات الكونجرس الثالث لجمعية الشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي والأورام، بمشاركة أكثر من 80 متحدثًا عالميًا من كبار الخبراء والمتخصصين في مجالات العلاج الإشعاعي والأورام.
وسيشهد المؤتمر الذي يقام في جامعة الفيصل بالرياض مناقشة أحدث المستجدات والتطورات الطبية في هذا المجال، وسط مشاركة واسعة من دول الخليج والدول الكبرى حول العالم.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الجمعيات الإقليمية والدولية المتخصصة في العلاج الإشعاعي والأورام، إضافة إلى جذب الخبرات العالمية لتطوير هذا التخصص في المملكة العربية السعودية، بما ينعكس إيجابًا على الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السرطان. المؤتمر معترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ26 ساعة علمية معتمدة.
ويتناول المؤتمر أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي، مثل العلاج الإشعاعي الحي الدقيق والتصوير الطبي، إضافة إلى العلاج الإشعاعي الموضعي (البراكي ثيرابي) والعلاج بتقنيات الجسيمات (البروتون). وتأتي هذه المناقشات استنادًا إلى أحدث الأبحاث العالمية في هذا المجال. وللمرة الأولى، يشارك في المؤتمر وفد ياباني متخصص بالأورام بقيادة البروفيسور جون هسومي، المرشح السابق لجائزة نوبل في الطب.
كما يشهد المؤتمر مشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات العلاج الإشعاعي، والتي ستقيم ورش عمل، منها ورشة حول العلاج الإشعاعي الموجه سطحيًا بالتصوير، في خطوة تُعقد لأول مرة خارج الدول الغربية.
ويقول الدكتور سعد الرشيدي، رئيس المؤتمر ورئيس مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي والأورام
إن المملكة بفضل اقتصادها القوي تمكنت من استقطاب أكبر الشركات الغربية المتخصصة في مجال العلاج الإشعاعي للمشاركة في المؤتمر. وأضاف أن رؤية المؤتمر تتجسد في تطوير وتعزيز الرعاية الصحية في المنطقة من خلال التدريب والبحوث الطبية، مع التركيز على تطبيقات الطب الإشعاعي لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة لمرضى السرطان.
ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر مسارات علمية متنوعة تشمل الأشعة التشخيصية، الطب النووي، الحماية من الإشعاع، والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، إلى جانب تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي في العلاج الإشعاعي. كما يسعى المؤتمر إلى تبادل الآراء حول التطبيقات السريرية الحديثة وابتكار المقاربات المستقبلية لتطوير الرعاية الطبية.
ويحظى المؤتمر بدعم العديد من الجمعيات العالمية، منها الجمعية الأوروبية للأورام، والجمعية الكندية للعلاج الإشعاعي، والجمعية الأسترالية للعلاج الإشعاعي الداخلي، إلى جانب جمعيات سعودية وإقليمية.
يُذكر أن المؤتمر سيشهد مشاركة مراكز الأورام الرائدة في دول الخليج، مثل مركز السلطان قابوس لعلاج الأورام من عُمان، والمراكز المتخصصة في الكويت، قطر، البحرين، والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين من الجامعات والمراكز العالمية.