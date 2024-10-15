الرياض تجمع نخبة العالم في العلاج الإشعاعي والأورام .. نوفمبر المقبل

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر مسارات علمية متنوعة تشمل الأشعة التشخيصية، الطب النووي، الحماية من الإشعاع، والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، إلى جانب تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي في العلاج الإشعاعي. كما يسعى المؤتمر إلى تبادل الآراء حول التطبيقات السريرية الحديثة وابتكار المقاربات المستقبلية لتطوير الرعاية الطبية.