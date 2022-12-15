مصادر لـ "سبق": مبدع "ون بيس" يعتذر عن جلسته الحوارية بمعرض جدة للكتاب

أكدت مصادر خاصة لـ "سبق" عن اعتذار المانجاكا إيتشيرو أودا، مؤلف ومبدع مسلسل الأنمي الشهير "ون بيس" عن جلسته الحوارية بمعرض جدة للكتاب، والتي كان من المقرر أن تعقد يوم الجمعة عند الساعة 5:45 مساء تحت قبة "سوبر دوم" بجدة.
وكان معرض جدة للكتاب قد حدث دليل البرنامج الثقافي، والذي وضعه على حساب (معارض الكتاب في السعودية) على تويتر، وتبين من خلاله عدم وجود جلسة المانجاكا إيتشيرو أودا في برنامج اليوم التاسع للمعرض.
ولم تكشف المصادر عن أسباب اعتذار أودا عن جلسته في اللحظات الأخيرة، حيث تعد الجلسة التي نظمها معرض جدة للكتاب بمثابة اللقاء الأول الذي يجمع المؤلف بجمهوره السعودي.