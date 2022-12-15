مصادر لـ "سبق": مبدع "ون بيس" يعتذر عن جلسته الحوارية بمعرض جدة للكتاب

أكدت مصادر خاصة لـ "سبق" عن اعتذار المانجاكا إيتشيرو أودا، مؤلف ومبدع مسلسل الأنمي الشهير "ون بيس" عن جلسته الحوارية بمعرض جدة للكتاب، والتي كان من المقرر أن تعقد يوم الجمعة عند الساعة 5:45 مساء تحت قبة "سوبر دوم" بجدة.