"أمين الطائف" يطلق الهوية البصرية المطورة للمركبات البلدية

أطلق أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي؛ الهوية البصرية المطورة للمركبات البلدية، على السيارات والآليات والمعدات.
وأضاف الزايدي؛ أن الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في المراقبة والمتابعة والوجود الميداني، تتضمّن اللون الموحّد، والعلامات المميّزة وشعار الأمانة، بهدف تطوير الخدمات البلدية المقدَّمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات متابعة الأنشطة والمهن والمباني والنظافة والامتثال للتعليمات والاشتراطات واللوائح البلدية، والحد من التجاوزات والمخالفات، وبما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات البلدية.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطط وبرامج الأمانة للتطوير والتنمية المستمرة في أعمال الأمانة كافة، من خلال رفع كفاءة العمل والإنجاز وتطوير الخبرات، ودعم الخدمات البلدية المقدمة للأهالي بالمحافظة والمحافظات المحيطة والمراكز والقرى التابعة لها، مضيفاً أن "الأمانة" تعمل على إحداث نقلة نوعية في خدماتها مواكبة للمرحلة الحالية التي تعيشها بلادنا الغالية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.