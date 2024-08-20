"أمين الطائف" يطلق الهوية البصرية المطورة للمركبات البلدية

تأتي هذه الخطوة ضمن خطط وبرامج الأمانة للتطوير والتنمية المستمرة في أعمال الأمانة كافة، من خلال رفع كفاءة العمل والإنجاز وتطوير الخبرات، ودعم الخدمات البلدية المقدمة للأهالي بالمحافظة والمحافظات المحيطة والمراكز والقرى التابعة لها، مضيفاً أن "الأمانة" تعمل على إحداث نقلة نوعية في خدماتها مواكبة للمرحلة الحالية التي تعيشها بلادنا الغالية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.